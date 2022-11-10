Лучшие школьные столовые находятся в Новом Уренгое и Аксарке

Фото: пресс-служба губернатора

Школа Нового Уренгоя «Земля родная» и школа Аксарки стали победители окружного этапа конкурса «Лучшая школьная столовая». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Конкурсная комиссия оценивала столовые разносторонне: во внимание брались визитные карточки участников, информационные данные об организации питания и техническом состоянии пищеблоков и укомплектованность профессиональными кадрами.

Вторые места в конкурсе жюри присвоило школе № 5 Нового Уренгоя и шурышкарской школе «Образовательный центр», а третьи - школе микрорайона Вынгапуровский в Ноябрьске и школе Белоярска.

Всего в конкурсе принимали участие 18 учебных заведений. Победители представят Ямал на всероссийском уровне - полуфинал, финал и суперфинал должны пройти до 30 ноября.