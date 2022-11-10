Фото: пресс-служба губернатора

В Новом Уренгое за каждой семьей мобилизованного закрепят куратора. Такое решение принял глава города Андрей Воронов.

- Это будут городские депутаты, сотрудники администрации, включая моих заместителей, и руководители департаментов. Так мы сможем охватить вниманием всех сразу и не пропустить важные вопросы, - отметил градоначальник.

Куратор будет постоянно на связи с закрепленной за ним семье, чтобы помогать в решении проблем: обеспечить запись ребенка в больницу, устройство в детский сад, обучение на право управления автомобилем, оформление кредитных каникул и многое другое.

При этом родственники мобилизованных могут по-прежнему писать мэру в личные сообщения.

- Я всегда на связи, кроме того, ежедневно веду личный прием жен и матерей мобилизованных. Всех прошу доверять только официальным источникам, а многочисленные паблики и чаты, где распространяют недостоверную и провокационную информацию, необходимо игнорировать, - сказал Андрей Воронов.

Всю информацию о работе кураторов можно уточнить по телефону: 94-77-76.