Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 ноября 2022 1:00

На Ямале 10 ноября 2022 года будет холодно и ветрено

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 10 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 10 ноября

Погода на Ямале на 10 ноября

Фото: Вера Зенина

В четверг, 10 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, днем преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления, утром и ночью - туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -22…-27 градусов, по западу и крайнему югу до -16, днем -15…-20 градусов, по западу -8...-13.

В Салехарде: облачно. Температура ночью -17 градусов, днем -15. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО