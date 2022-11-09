Более 100 млн рублей направили энергетики на подготовку к грозовому периоду

Фото - из архива «Россети Тюмень»

В 2022 году энергетики направили более 121 млн рублей на профилактические мероприятия по снижению риска перенапряжения оборудования. Благодаря подготовительным работам электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона успешно прошел грозовой период, а количество нарушений энергоснабжения из-за попадания молний в объекты снизилось на 44 % по сравнению с 2021 годом.

Большинство нарушений электроснабжения в ХМАО-Югре и ЯНАО в весенне-летний период связаны с прохождением грозового периода. При этом самыми уязвимыми являются высоковольтные линии электропередачи.

Всего в этом году «Россети Тюмень» заменили более 50 км грозозащитного троса, на 3 300 опорах воздушных линий электропередачи выполнили ремонт заземляющих устройств и установили порядка 480 линейных разрядников.

Для персонала «Россети Тюмень» организовали инструктажи и тренировки для отработки порядка действий в нештатной ситуации.