В Салехарде молодые деревья укроют на зиму специальным материалом

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде молодые деревья готовят к зиме. Напоминаем, что в этом году в окружной столице высадили порядка 1 100 саженцев, из которых более 5 тысяч - кустарники и более 550 - хвойных пород.

- В прошлом году провели своего рода эксперимент: часть деревьев обработали специальным препаратом «Пуршат-О», часть - укрыли. Практика показала, что после укрытия деревья имеют более привлекательный внешний вид и пушистую крону. Поэтому в этом году основная масса деревьев будет укрываться специальным материалом, - рассказал заместитель главы города Андрей Барышников.

Сейчас подрядная организация проводит работы по санитарной обрезке и укрытию зеленых насаждений. Обрезка проводится для профилактики заболеваний, укрепления иммунитета, сдерживания роста и придания деревьям ухоженного вида.

Отметим, что санитарная обрезка осенью - это один из этапов подготовки к зимней спячке. Укрытие же деревьев проводится для защиты от ветра, сильных морозов и солнечных лучей.