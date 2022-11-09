Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 10:42

Погибшие в ночной аварии под Ноябрьском женщины оказались учителями из Муравленко

Они ехали в аэропорт
Марина Прохорова
Фото: администрация Муравленко

Фото: администрация Муравленко

Погибшие в ночной аварии под Ноябрьском женщины оказались педагогами муравленковской школы №1.Информацию об этом подтвердили в городской администрации.

- Альбина Вячеславовна Третьякова - заместитель директора по воспитательной работе. Смелая и неординарная, всегда находилась в поиске лучших методик для школы. Елена Валерьевна Овчарова - учитель иностранных языков, наделенная высочайшим уровнем профессионализма, - прокомментировали в мэрии.

Известно, что каждая из учительниц имеет множество побед, достижений и признаний коллег, учеников, родителей. Имена педагогов включены в большую международную энциклопедию.

Погибшим при столкновении с грузовиком женщинам было 34 года и 49 лет. За рулем машины, в которой учителя ехали в аэропорт, был 47-летний мужчина. Он остался жив и сейчас находится в Ноябрьской ЦГБ, медики оценивают его состояние как тяжелое.