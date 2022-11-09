Погибшие в ночной аварии под Ноябрьском женщины оказались учителями из Муравленко

Фото: администрация Муравленко

Погибшие в ночной аварии под Ноябрьском женщины оказались педагогами муравленковской школы №1.Информацию об этом подтвердили в городской администрации.

- Альбина Вячеславовна Третьякова - заместитель директора по воспитательной работе. Смелая и неординарная, всегда находилась в поиске лучших методик для школы. Елена Валерьевна Овчарова - учитель иностранных языков, наделенная высочайшим уровнем профессионализма, - прокомментировали в мэрии.

Известно, что каждая из учительниц имеет множество побед, достижений и признаний коллег, учеников, родителей. Имена педагогов включены в большую международную энциклопедию.

Погибшим при столкновении с грузовиком женщинам было 34 года и 49 лет. За рулем машины, в которой учителя ехали в аэропорт, был 47-летний мужчина. Он остался жив и сейчас находится в Ноябрьской ЦГБ, медики оценивают его состояние как тяжелое.