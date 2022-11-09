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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 10:24

Жительница Салехарда поверила в акцию про бесплатный телефон и перевел мошеннику 30 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Жительница Салехарда поверила в акцию про бесплатный телефон и перевел мошеннику 30 тысяч рублей

Жительница Салехарда поверила в акцию про бесплатный телефон и перевел мошеннику 30 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, потерпевшая увидела в соцсети объявление о продаже телефона стоимостью 9 999 рублей и решила его купить, но нарвалась на афериста.

- В ходе переписки продавец пояснил, что цена снижена, потому что данный товар является конфискованным, также действует акция, согласно которой при покупке двух телефонов третий достается в подарок, и отправил реквизиты для оплаты, - уточнили в ведомстве.

Не заподозрив обмана, женщина перевела на указанный счет более 29 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Салехардская полиция напоминает жителям о мерах предосторожности при покупке товаров в интернете: не совершайте покупки на непроверенных сайтах, никому не передавайте свои банковские карты и не сообщайте реквизиты.