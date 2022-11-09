В Салехарде подорожал «борщевой набор» Фото: Вера Зенина

Пожалуй, сложно найти человека в России, который никогда не пробовал борщ - одно из любимых блюд всех жителей страны. Кроме того, для его приготовления используются базовые продукты, которые легко найти во всех магазинах, вот только цены на них периодически меняются. И тогда получается, что в одном месяце тарелка красного супа может обойтись дороже, чем в другом.

«Комсомольская правда - Ямал» подсчитала индекс борща в Салехарде, и он оказался выше, чем по стране.

ПОКУПАЕМ ПРОДУКТЫ

Чтобы правильно рассчитать индекс борща, необходимо определиться с количеством продуктов и их стоимостью. Для среднестатистической семья из четырех человек потребуются: 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, 80 граммов лука, 80 граммов моркови, 130 граммов свеклы, 500 граммов курятины, 100 граммов сметаны и 200 граммов черного хлеба.

КАКИЕ ЦЕНЫ?

Покупать продукты мы решили в крупном сетевом магазине «Пятерочка». Первым в списке идет картофель. Цена на него, в среднем, составляет 115 рублей за 2,5 килограмма, но для супа понадобится намного меньше, итого выходит примерно 30 рублей. Капусту берем целым вилком в один килограмм, обходится она в 118 рублей - на борщ примерно 23 рубля. Килограмм лука обойдется в 33 рубля, а свеклы - 26 рублей. Получается, что суммарно на борщ уйдет рублей 20. Морковь - 25 рублей за килограмм, в нашем случае - 10 рублей.

Самый дорогой продукт - это курица. В среднем ее тушка обойдется в 150 рублей, но так как мы будем брать не целую, то выходит рублей 60. Остаются баночка сметаны 200 граммов - 80 рублей, на суп будет потрачено примерно 20, и булка хлеба - 25, из них на борщ - 10.

ИТОГ

Подсчитываем. И выходит 173 рубля, это чуть больше, чем по статистическим данным за ноябрь - 164,5 рубля. Кстати, по сравнению с октябрем, в этом месяце стоимость борща заметно увеличилась. Тогда она составляла чуть более 141 рубля.