Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 ноября 2022 года увеличилось на 23 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека. С начала периода количество заболевших достигло 148 781.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончавшихся от болезни - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 5 335 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 330. Всего в стране зарегистрировано 21 477 926 случаев. Излечились от коронавируса 8 492 человека, скончались - 62.