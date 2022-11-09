В Надыме приостановили вакцинацию от ковида в связи с задержкой поставок вакцины Фото: Юлия Кучеренко

Надымская центральная районная больница приостановила вакцинацию от ковида «Спутником», сообщив о том, что пациенты временно не могут привиться от коронавируса первым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Это связано с тем, что поставка новой антиковидной вакцины в надымскую больницу задерживается.

- Уважаемые пациенты. В связи с задержкой поставок вакцины против новой коронавирусной инфекции, вакцинация первым компонентом Гам-Ковид-Вак приостановлена, ориентировочная дата поступления вакцины 11.11.2022 года. Приносим извинения за доставленные неудобства - говорится в сообщении медучреждения.

Напомним, мы писали, что в августе 2022 года Ямал получил крупную партию вакцины от коронавируса: 25 800 комплектов препарата «Гам-КОВИД-Вак».