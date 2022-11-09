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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 7:13

В Губкинском жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара

Спасатели борются с огнем
Марина Прохорова
Фото: "ГУБКИНСКИЙ — ГОРОД МЕЧТЫ"

Фото: "ГУБКИНСКИЙ — ГОРОД МЕЧТЫ"

В Губкинском тушат жилой многоквартирный дом №13, расположенный в 7-ом микрорайоне.

Пока о пожаре известно немногое: пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже, площадь которой составляет 30 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет - все жильцы эвакуированы.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что загоревшаяся квартира - торцевая. Из окон идет густой дым, а спасатели уже протягивают шланги для тушения.

Фото: "ГУБКИНСКИЙ — ГОРОД МЕЧТЫ"

Фото: "ГУБКИНСКИЙ — ГОРОД МЕЧТЫ"

На данный момент борьба с огнем продолжается. Подробности происшествия будут известны позднее.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое произошел жуткий пожар, унесший жизни троих человек. Загорелся жилой вагончик в ДНТ «Северянин».