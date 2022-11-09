В Салехарде осудят 18-летнего тазовчанина, который едва не зарезал человека на улицах окружной столицы

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В Салехарде осудят 18-летнего жителя Тазовского района, который едва не зарезал человека на улицах окружной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 6 октября 2022 года обвиняемый повздорил с 18-летним горожанином. Находясь в алкогольном опьянении, он нанес оппоненту удар ножом в область шеи. Компания молодых людей, в которой находился потерпевший, предприняла попытки задержать нападавшего, но он скрылся с места преступления, - уточнили в ведомстве.

Спасти раненого юношу удалось благодаря своевременной помощи медиков.

В ходе предварительного следствия полицейские установили, что в 2021 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.

Сейчас юноша находится под стражей, где дожидается судебного заседания, доказательств его вины собрано достаточно.

- Судить молодого человека будут по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), - добавили в следкоме.