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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 5:34

На трассе под Ноябрьском при столкновении легковушки и грузовика погибли две женщины

Легковушка врезалась в грузовик
Марина Прохорова
Фото: "Реальный Ноябрьск"

Фото: "Реальный Ноябрьск"

В ночь с 8 на 9 ноября на трассе под Ноябрьском произошло смертельное ДТП: две женщины погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля. Изначально информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧС NSK».

«В 02:24 на 273 километре трассы Сургут- Салехард толкнулись грузовик «Volvo» Вольво и «Lada Vesta». В результате ДТП пострадал водитель легковушки - мужчина 1975 года рождения. Его пассажирки - женщины 1988 и 1973 годов рождения - погибли», - говорится в сообщении.

Фото: "Реальный Ноябрьск"

Фото: "Реальный Ноябрьск"

Позже информацию о ДТП подтвердили в региональном МЧС. В ведомстве сообщили, что водитель автомобиля «Lada Vesta» наехал на стоящий у обочины грузовик. По всей видимости, мужчина либо не заметил фуру в темноте, либо не справился с управлением.

Ранее «Комсомольская правда -Ямал» рассказывала о том, что на трассе Сургут-Салехард легковушка вылетела на встречку и врезалась в большегруз. Виновник ДТП остался жив.