Фото: УМВД России по ЯНАО

Полицейские Салехарда разыскали мошенников, обманувших местную жительницу в январе 2019 года. Как напомнили в ведомстве, женщина опубликовала в интернете объявление о сдаче квартиры в другом регионе. Заем ей позвонил некий мужчина, выразивши желание снять жилье, а чтобы подтвердить серьезность своих намерений, он предложил внести предоплату.

- Для этого он попросил потерпевшую продиктовать номер ее банковской карты и cvv-код с обратной стороны. После того как женщина сообщила данную информацию, произошло списание 21 тысячи рублей, - добавили в отделении.

Злоумышленников оказалось сразу двое - мужчины 1996 и 1997 годов рождения, проживающие в Калужской области. Для их задержания правоохранителям пришлось отправиться в служебную командировку.

Сейчас мошенники находятся под подпиской о невыезде и обвиняются по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».