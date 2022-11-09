В Тазовском иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 8 ноября в районе дома № 36 по улице Пушкина в поселке Тазовский.

- Установлено, что около 18:10 вечера водитель автомобиля «Lexus» сбил человека, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. При этом пешеходный переход находился в паре метров. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 19 ДТП, а с начала года - 4 025, в которых 19 человек погибли и 282 получили травмы, в том числе 37 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательней, а пешеходам - размещать в темное время суток на верхней одежде световозвращающие элементы.