В Панаевске модернизировали устаревшую электростанцию

Фото: администрация Ямальского района

В селе Панаевск модернизировали устаревшую электростанцию. Об этом сообщили в администрации Ямальского района.

- С 1974 года в селе работали пять дизельных генераторов старого производства мощностью по 315 кВт каждый. Здание станции и оборудование заметно устарели, кроме того, запчасти, необходимые для ремонта, уже перестали выпускать. Чтобы жители не остались без электричества, было принято решение о модернизации, - прокомментировали в мэрии.

На смену старого оборудования установили современную и надежную систему электроснабжения. Мощность четырех новых дизель-генерирующих установок контейнерного типа составляет 2,3 МВт - этого будет достаточно селу, так как энергопотребление составляет немногим более 1 МВт, и даже с пиковыми нагрузками электростанция должна справиться на ура.

Отметим, что генераторы устойчивы к морозам, а внутри установлены система пожаротушения и пожарная сигнализация.