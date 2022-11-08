Жители Лабытнанги, сдавшие нормы ГТО, могут посещать спортзал и бассейн за полцены

Фото: администрация Лабытнанги

Жители Лабытнанги, сдавшие нормы ГТО, могут посещать спортзал, бассейн и ледовый центр со скидкой 50%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Предложение поощрить лабытнангцев, которые укрепляет свое здоровье, поддержано депутатами городской думы. Все, кто имеют золотой, серебряный или бронзовый значки, уже сейчас могут платить вдвое меньше, - прокомментировали в мэрии.

Кроме того, в список льготников вошли горожане, имеющие знак «Почетный донор России», подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеющие звание «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России» и ветераны боевых действий.

Напминаем, что сдать нормативы лабытнангцы могут в СОК «Снежный».