Дорожный парк Нового Уренгоя пополнится девятью машинами и асфальтобетонной установкой

Фото: Правительство ЯНАО

Дорожный парк Нового Уренгоя ждет пополнение. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в следующем году власти закупят девять единиц современной техники и оборудования.

Среди новых машин - асфальтоукладчик, полуприцеп тяжеловоз, камаз, самоходная разметочная машина, подметально-уборочная машина и асфальтобетонная установка, которая позволит сократить сроки ремонта и уменьшить затраты.

С помощью новой техники будет осуществляться зимнее и летнее содержание дорог: очистка внутриквартальных проездов, дворов, тротуаров, мостов и остановочных павильонов.

Напоминаем, что программа обновления автопарков дорожной техники реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. В этом году для муниципалитетов закупят 116 единиц специализированных машин, 80 из которых уже пришло.

Новую технику доставят в Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Надымский, Шурышкарский, Ямальский, Тазовский, Пуровский и Красноселькупский районы.