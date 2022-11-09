В Губкинском открылась выставка детских работ «Богатыри земли Русской», посвященная военному призыву

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском проходит выставка детских работ «Богатыри земли Русской», посвященная призыву в ряды Вооруженных сил России. Как пояснили в городской администрации, богатыри - одни из самых любимых героев русского народа, защитники слабых, образец мужества, символ неиссякаемой силы и мощи земли русской.

- В России во все времена военная служба была делом чести, почетной обязанностью каждого мужчины. Губкинский всегда гордился своими парнями, которые достойно несут службу в различных уголках нашей страны - на земле, на море и в воздухе, - подчеркнули в мэрии.

Сама выставка состоит из более чем 20 рисунков, созданных 15 талантливыми юными горожанами. Яркие и красочные работы детей отражают стойкость, храбрость, мужество и отвагу былинных воинов!