На Ямале 9 ноября 2022 года ожидается похолодание

Погода на Ямале на 9 ноября Фото: Вера Зенина

В среду, 9 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшой снег, в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, при прояснении до -22, днем -4…-9 градусов, местами -14...-19.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -17 градусов, днем -8. Ветер 5-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: