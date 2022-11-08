На Ямале 650 многодетным семьям возместили расходы на отдых и оздоровление Фото: Вера Зенина

В рамках нацпроект «Демография» многодетным семьям Ямала раз в три года возмещают расходы на отдых и оздоровление. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году поддержкой воспользовались уже 650 семей.

Северянам компенсируется от 1 280 до 1 600 рублей за проживание в сутки на человека, но не более 21 дня. Семьи могут воспользоваться услугами отеля, гостевого дома, пансионата и других мест отдыха. Главное, чтобы размещение было зафиксировано официально с предоставлением подтверждающих документов.

Получить поддержу можно и до отъезда. Такое право есть у малоимущих многодетных семей с ребенком до трех лет и семей, воспитывающих пять и более детей. Аванс предоставляется не более чем на 14 дней отдыха. После можно обратиться за оставшейся суммой. Остальным могут обратиться за компенсацией в течение полугода после отдыха.

Так, семья Худи из Ямальского района воспользовалась данной поддержкой впервые. Татьяна и Евгений воспитывают пятерых приемных детей, старшему из которых 16 лет, а младшему - 6 лет.

- Отдых получился отличный. Поддержка пришлась кстати - мы заранее обратились за авансом, он и покрыл большую часть расходов на проживание. Также при планировании поездки мы воспользовались льготными билетами на детей по 2 500 рублей, - рассказывает Татьяна.

Этим летом ямальская семья побывала на Черноморском побережье России.