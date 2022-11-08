В Ноябрьске семьям участников спецоперации начали выдавать скидочные карты на покупки и услуги

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

В Ноябрьске семьям участников спецоперации начали выдавать дисконтные карты социального проекта «Забота». Как подчеркнула председатель комитета ЗакСобрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова, это касается и мобилизованных, и добровольцев, и контрактников.

Даная карта позволит получать скидки в магазинах, аптеках, парикмахерских, ателье и других организациях сферы торговли и услуг. Как итог - экономия семейного бюджета составит от 3% до 20%.

Для получения карты необходимо обратиться в в социальную регистратуру управления соцзащиты населения (ул. Ленина, д. 7). Время работы: понедельник - четверг с 8:30 до 16:00, пятница - до 14:00.

Напоминаем, что социальный проект «Забота» поддержан губернатором Ямала, правительством округа и региональным отделением партии «Единая Россия». Ознакомиться с размером скидок можно на сайте УСЗН в отдельной вкладке.