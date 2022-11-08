Дети из Волновахи приедут в Салехард на Губернаторскую елку Фото: Вера Зенина

На Губернаторскую елку приедут десять ребят из Волновахи - подшефного Ямалу города. Об этом сообщил первый замдиректора регионального департамента образования Сергей Бойченко во время прямого эфира, который прошел в соцсети «ВКонтакте».

Посетить праздник смогут дети из льготных категорий, а также добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве. Кроме того, в этом году путевки на Губернаторскую елку получат дети, чьи отцы участвуют в спецоперации.

Школы самостоятельно предлагают кандидатов на рассмотрение в муниципальные комиссии. В их состав входят представители молодежной политики, спорта, культуры, СМИ и общественных организаций.

Праздник пройдет с 19 по 21 декабря. Юные ямальцы и донбассовцы прибудут в Салехард двумя чартерными рейсами из Нового Уренгоя и Ноябрьска, а разместят их в гостинице «Юрибей».

Напоминаем, что в прошлом году организаторы подготовили насыщенную программу с экскурсиями, концертами и многим другим.