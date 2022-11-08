Фото: администрация Салехарда

Доброволец из Салехарда передал свой личный «УАЗ Патриот» на нужды армии. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ближайшее время машину перегонят в Тюмень, где ее владелец уже проходит боевую подготовку.

В связи с тем, что появились лишние колеса, была экстренно собрана партия гуманитарного груза - всего десять коробок с термобельем, теплыми носками и другими необходимыми ребятам вещами. Все это отправится в областную столицу.

Фото: администрация Салехарда

- Известие о том, что будет предоставлен автомобиль, оказалось настолько неожиданным и приятным, что груз собрали в экстренном порядке. Спасибо волонтерам и всем неравнодушным жителям столицы, - сказала советник главы администрации Лариса Евдокимова.

Перегонять автомобиль будет салехардский волонтер Сергей. Ему предстоит преодолеть больше двух тысяч километров. Время в пути - сутки с одной остановкой на ночь.

- Миссия очень ответственная. Ценный транспорт и ценный груз, ребята ждут его там, постараемся доставить в срок и в полной сохранности. Водительский стаж у меня большой, но такое задание - впервые. Ничего, справимся, - заверил Сергей.