Мошенники выманили у пенсионерки из Надыма более 700 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В надымское отделение полиции обратилась 68-летняя местная местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщил в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старую схему про оформленный кредит.

- Установлено, что 26 октября потерпевшей позвонила якобы специалист банка и пояснила, что некто оформил от ее имени денежные займы сразу в 9 финансовых организациях. Для отмены незаконных операций незнакомка предложила надымчанке перевести имеющиеся у нее сбережения на определенные счета, заверив, что впоследствии они будут возвращены, - добавили в ведомстве.

Не заподозрив обмана, женщина провела через банкомат несколько переводов, после чего, находясь в торговом центре, перечислила еще 300 тысяч рублей на неустановленный банковский счет. Как итог - злоумышленники заполучили 701 тысячу рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.