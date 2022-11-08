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НовостиЗдоровье8 ноября 2022 8:28

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 ноября 2022 года увеличилось на 15 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 8 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 15 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 758.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, скончавшихся от болезни - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлено 4 320 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 510. Всего в стране зарегистрирован 21 472 591 случай. Излечились от коронавируса 8 123 человека, скончались - 63.