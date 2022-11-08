Фото: Яна Иванина

В Салехарде неизвестный подкинул крохотного щенка в теплую остановку на улице Чубынина. Об это рассказала местная жительница Яна Иванина.

- Он совсем малюсенький, видимо, едва исполнился месяц. Щенок пробыл у меня в доме несколько часов, но уже за это время стало понятно, что малыш - смышленый. Он как покушал и выспался в тепле, сразу заинтересовался игрушками. Еще подходил и немного пищал, чтобы на него обратили внимание, - сообщила северянка.

Фото: Яна Иванина

Сейчас малыш находится в городском приюте «Дорога домой», но ему там совсем не место: щенок очень общительный и тянет к людям, а у волонтеров и сотрудников, даже при всем желании, нет времени обниматься с каждой собакой, как бы она этого ни просила.

- И хоть этот щенок сейчас в тепле и сыт, но он еще совсем ребеночек-ребеночек. И ему будет одиноко расти без той любви, которую могли бы дать настоящие хозяева, - отметила горожанка.

Фото: Яна Иванина

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде собака загрызла маму-кошку на глазах у детей. Она до последнего защищала своих котят, которых вместе с ней выбросили на улицу нерадивые хозяева.