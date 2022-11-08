Прокуратура нашла в столовой Мужеской школы более 200 килограммов просроченного мяса

Фото: прокуратура ЯНАО

При проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в Мужевской средней школе, районная прокуратура выявила более 200 килограммов просроченной мясной продукции.

- Установлено, что в морозильной камере школы находилось более 200 килограммов просроченной мясной продукции, срок годности которой истек еще 8 мая 2022 года, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: прокуратура ЯНАО

В связи с этим прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений закона, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

- Непригодные продукты питания незамедлительно уничтожены, нарушения устранены, три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - добавили в надзорном органе.