Жительница Нового Уренгоя отправится под суд за убийство матери в день рождения

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В Новом Уренгое осудят 31-летнюю местную жительницу, убившую родную мать. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошла во время застолья, посвященного дню рождения погибшей.

- Установлено, что 23 сентября 48-летняя женщина праздновала в компании своей дочери и знакомой день рождения. В ходе возникшего конфликта 31-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, нанесла матери не менее семи ударов ножом в жизненно важные органы. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Сейчас обвиняемая находится под стражей, где дожидается судебного заседания. Правоохранители собрали достаточно доказательств ее вины.

- Женщину будут судить по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - добавили в следственном комитете.