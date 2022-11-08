В Салехарде открыли отремонтированный участок дороги при повороте на улицу Мичурина

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде открыли отремонтированный участок дороги при повороте с улиц Республики и Мира на Мичурина. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский.

По его словам, новый участок позволит уменьшить количество пробок и сделает движение машин более безопасным, в том числе общественного транспорта.

- На отрезке в 100 метров проложили новый асфальт, обустроили пешеходные тротуары и светофоры. А также демонтировали около 50 метров наземных тепловых сетей и уложили их в лотки под землей. Работы с теплосетями велись летом, без отключения воды в домах. Такая замена придаст красивый и опрятный вид окрестности. А увеличенный диаметр новых труб позволит повысить пропускную способность тепломагистрали, - отметил градоначальник.

В планах у властей - заменить все трубы на этой территории на больший объем, так как район активно застраивается и будут подключаться новые дома.

Отметим, что прежний поворот на улицу Мичурина остался для проезда к стоянке окружного Арбитражного суда.