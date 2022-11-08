Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Новом Уренгое появится мини-футбольная арена на тысячу зрителей. Также там смогут проводить баскетбольные, волейбольные и другие игры. Она расположится на пересечении улиц Магистральная - Арктическая (в Донском микрорайоне города).

Возведением объекта займется дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Для облицовки фасада арены будут использовать алюминиевые панели в форме треугольников, остекление выполнят алюминиевыми навесными витражными светопрозрачными конструкциями. Также витражами оформят и наружные входные двери, над которыми установят козырьки из закаленного стекла. Предусмотрена специальная система спортивного освещения. В самом здании будет несколько спортивных залов и буфет.

При строительстве будут использованы морозостойкие и теплоизоляционные материалы.