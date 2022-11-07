Знания «из рук в руки». Как работают наставники в электросетевом комплексе

Фото: Россети Тюмень

Сотрудники – одна из главных ценностей крупнейшей электросетевой российской компании. Многие из работников успешно совмещают основную деятельность с наставнической и преподавательской. Это необходимо, потому что системе образования зачастую сложно отвечать вызовам, связанным с динамично изменяющимися условиями труда в компаниях и повсеместным внедрением современных технологий и методов работы. Наиболее эффективно решить данную задачу можно с помощью внутренних наставников и преподавателей, знающих специфику как отрасли в целом, так и компании в частности.

Персонализированный подход к каждому работнику и соответствие передаваемых навыков требованиям предприятия – главные преимущества наставничества. Опытные специалисты прекрасно понимают, какие знания и умения обязательно пригодятся начинающим энергетикам.

Ярким примером такого преподавателя является Виталий Буткевич, заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Россети Тюмень» в Сургуте, стаж работы в отрасли — почти 40 лет. Виталий Федотович сопровождает студентов Сургутского политехнического колледжа при подготовке выпускных практических квалификационных работ, а также оказывает помощь при прохождении практики и написании дипломов. Энергетик является автором 4 патентов, принимал участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года», Всероссийском конкурсе в области наукоемких инновационных проектов и разработок. Три года подряд победитель Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли. Работа Виталия Буткевича и его коллег-соавторов позволила компании «Россети Тюмень» победить во Всероссийском конкурсе «Лучшая электросетевая компания России».

В целом от эффективной работы системы наставничества и развития института внутренних преподавателей выигрывают все. Для компании неоспоримым плюсом является формирование профессиональной команды, повышение лояльности коллектива и снижение текучести кадров. Сами наставники и преподаватели развивают свои компетенции, приобретают репутацию среди коллег и руководителей, создают базу для дальнейшего развития.

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