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Авиакомпания «Ямал» запустила первый в стране туристический стоповер - перелет с длительной остановкой в промежуточном городе. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Пассажиры, путешествующие из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, смогут в преддверии выходных провести один день в Салехарде и окунуться в наш неповторимый северный колорит, - рассказал глава региона.

Предложение - комплексное, в стоимость билета уже включены перелет, проживание, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно. Если новый пилотный проект будет пользоваться спросом, то его запустят и на других направлениях.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы из Салехарда в Казань. Решение об этом принял губернатор Дмитрий Артюхов по многочисленным просьбам жителей.