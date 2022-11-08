До конца года в Тарко-Сале снесут шесть расселенных домов

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До конца года в Тарко-Сале снесут шесть расселенных авариек. Как отметил глава муниципалитета Антон Колодин, работы идут ударными темпами. Например, сегодня, 7 ноября, с землей сравняли дом № 9 по улице Первая речка.

- Одновременно со сносом аварийного жилья в районе строят десять многоквартирных домов - это 48 628 квадратных метров. Кроме того, возводится 40 тысяч квадратных метров жилья в микрорайоне Южный. Туда переедут 1 211 семей, проживающих в ветхих и аварийных домах, - отметил Антон Колодин.

При поддержке регионального правительства микрорайон будет обеспечен социальной инфраструктурой - детским садом на 240 мест и школой на 550 мест.

Особенностью нового жилого комплекса станет количество парковочных мест, которое будет исходить из расчета одно машино-место на одну квартиру новостройки.