В Салехарде трем многодетным матерям пришлось добиваться выплаты маткапитала через суд

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Прокуратура Салехарда помогла трем местным жительницам добиться права на выплату регионального маткапитала. Как сообщили в надзорном ведомстве, женщины подали заявления в городской департамент соцзащиты, на получили отказ. Причина этого - якобы они проживали в округе меньше года.

- Но, судя по представленным документам, женщины непрерывно проживали в Салехарде более года, а их дети обучались в местных школах, - опровергли в ведомстве утверждение работников соцзащиты.

Чтобы защитить права обратившихся за помощью женщин, прокуратура направила в суд соответствующие иски, требуя выдать северянкам сертификаты.

Суд, выслушав истца и ответчика, встал на сторону гособвинителя, обязав департамент выделить женщинам сертификаты на маткапитал. Исполнение решения находится на контроле ведомства.