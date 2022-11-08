За летнюю путину в Шурышкарском районе выловили более 1 300 тонн рыбы

Фото: администрация Шурышкарского района

За летнюю путину рыбаки Шурышкарского района выловили 1 337 тонн рыбы, при этом годовой план составляет чуть более полутора тонн. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В передовиках - рыбаки Горковского рыбозавода, которые уже перевыполнили план. Кроме того, промысел вели сельхозпредприятий «Мужевское» и «Горковское» - всего 140 человек.

- План для рыбодобывающих предприятий в этом году на 26 тонн больше, чем в прошлом. Щука и белая рыба «пошли» позже, но это не особо повлияло на показатели - сейчас они на уровне прошлого года. В основном ловились язь, сырок и пыжьян, - рассказал начальник управления по вопросам сельского хозяйства и делам народов Севера Евгений Михайлов.

На данный момент рыбаки дожидаются ледостава, чтобы приступить к подледному лову.