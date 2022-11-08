На Ямале 8 ноября 2022 года температура опустится до -6 градусов

Погода на Ямале на 8 ноября Фото: Вера Зенина

Во вторник, 8 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков, местами туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -5…-10 градусов, при прояснении до -15, днем -1…-6.

В Салехарде: облчно. Температура ночью -10 градусов, днем -6. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: