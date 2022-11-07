Между Салехардом и Лабытнанги запустили вертолеты

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Салехардом и Лабытнанги запустили вертолетное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Стоимость проезда на вертолете для взрослого пассажира составляет 1 210 рублей, для детей - 605 рублей.

Приобрести билеты можно в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке Лабытнанги (ул. Сибирская, 27).

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Подробную информацию можно узнать по телефонам:

- дежурный департамента транспорта (сводная информация): +7 (34922) 7-17-04;

- аэропорт Салехарда: +7 (34922) 4-17-36, +7 (34922) 3-89-32;

- вертолетная площадка Лабытнанги:+7 (908) 860-84-80.

Напоминаем, что паромная переправа между городами завершила работу 4 ноября. На реке начал образовываться устойчивый лед.