Бывший зампрокурора Ноябрьска возглавил прокуратуру Тазовского района

Фото: прокуратура ЯНАО

Юрий Абрамов стал прокурором Тазовского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, соответствующий приказ уже подписан генеральным прокурором РФ 1 ноября 2022 года.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 01.11.2022 № 1181-к на должность прокурора Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Абрамов Юрий Александрович», - говорится в сообщении.

Отмети, что Юрий Абрамов окончил в 2006 году Московский гуманитарно-экономический институт и отработал в органах прокуратуры свыше 14 лет. В период с 2007 года по осень 2021 год он трудился в прокуратуре Калужской области, а с 11 октября 2021 года проходил службу в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. До назначения занимал должность заместителя прокурора Ноябрьска.