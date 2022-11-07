Фото: Окружной Центр национальных культур | ОЦНК, соцсети

Ольга Цюра из Приуральского района стала лучшим хореографом Ямала. Этот титул девушка завоевала, став лучшей на V Окружном конкурсе профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений региона «ДК.Танцы».

Всего за победу боролись десять частников, они представили авторские постановки, созданные специально для конкурса.

- Мне выпало направление пол дэнс. Так как тематика номера была не задана, я решила совместить его с русским танцем, чтобы показать детям, что русская культура важна, что ее надо ценить и любить, - подчеркнула Ольга Цюра.

Девушка преподает хореографию уже 15 лет. Три года назад она кардинально поменяла свою жизнь, переехав из Тюмени в поселок Уренгой, где сейчас работает в доме культуры «Маяк». За это время она создала ансамбль современного и уличного танца «Остановка запрещена», кроме того, северянка активно развивает новое направление - инклюзивный танец на колясках

Отметим, что второе место досталось Антону Калдышкину из Салехарда, третье - Евгении Копылове из Нового Уренгоя. А приз зрительских симпатий получила Евгения Копылова.