АО «Транснефть – Сибирь» вручило сертификаты на выплаты преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» состоялось вручение сертификатов на выплаты социальной направленности восьми преподавателям и именные стипендии восемнадцати студентам Тюменского индустриального университета (ТИУ). В торжественной обстановке сертификаты вручили генеральный директор предприятия Р.Р. Исламов и ректор ТИУ В.В. Ефремова.

ПАО «Транснефть» ежегодно проводит конкурсы на присуждение именных стипендий студентам профильных вузов, показывающим отличные результаты в учебе, а преподавателям – выплат, призванных содействовать достижению новых успехов в работе и научно-исследовательской деятельности.

Двое из 18 студентов стали стипендиатами повторно. Именные стипендии будут получать студенты, обучающиеся по специальностям «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Химическая технология», «Техносферная безопасность».

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

– Тюменский индустриальный университет является нашим стратегическим партнером по подготовке кадров: из 12,5 тысячи сотрудников «Транснефть – Сибирь» его окончили почти 2,5 тысячи. Ждем студентов на практику, а после окончания университета – на работу на наши производственные объекты», – отметил Р.Р. Исламов на торжественной церемонии.

Помимо вручения сертификатов состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Транснефть – Сибирь» и ТИУ о развитии материально-технической базы вуза на 2023 год. С 2012 года компания выделила вузу финансирование суммарно в объеме 100 млн рублей. Средства направлены на проведение ремонта, создание и оснащение современным оборудованием аудиторий, лабораторий, и общественных пространств вуза.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» в этом году исполнилось 55 лет. Наш вуз чуть старше, но с момента образования предприятия, которое является нашим стратегическим партнером, мы занимаемся подготовкой достойных выпускников, которые востребованы компанией. Мы делимся научными разработками и формируем общую культуру взаимодействия. Нашим ученым крайне важно иметь производственную площадку для практической обкатки наших научных идей. И мы ее получаем со стороны такого крупного и стратегически важного для страны предприятия, как «Транснефть – Сибирь», - уточнила В.В. Ефремова.

АО «Транснефть – Сибирь» и Тюменский индустриальный университет связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, развития перспективных молодых преподавателей и студентов, укрепления материально-технической базы вуза. Студенты вуза проходят на объектах предприятия производственную практику, активно участвуют в Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. На базе вуза работники предприятия проходят профессиональную переподготовку, в течение 15 лет повышение квалификации прошли более 2,1 тыс. человек.