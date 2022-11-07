В Новом Уренгое открыли мемориальную доску памяти Дениса Жиденко, погибшего в спецоперации

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое торжественно открыли мемориальную доску, посвященную памяти Дениса Жиденко, погибшего в августе в ходе спецоперации на Украине. Ее разместили на фасаде кадетской школа им. Героя РФ В. И. Шарпатов (ранее школа №13), где учился северянин.

- Здесь его помнят как открытого, доброго, жизнерадостного и спортивного парня, готового прийти на помощь. Денис служил в армии, был десантником. Проходил службу на территории Чеченской Республики, - сказал глава города Андрей Воронов.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В феврале 2022 года Денис Жиденко пошел добровольцем в свою же десантную дивизию, а спустя полгода погиб на территории Николаевской области, закрыв собой раненного боевого товарища.

За проявленные героизм и отвагу ямальца посмертно наградили Орденом Мужества.

Напоминаем, что также Орденами Мужества награждены ноябрянин Алексей Казанцев и муравленковец Михаил Грищенко. Оба погибли на территории Украины, участвуя в спецоперации.