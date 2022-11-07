Житель Лабытнанги, убивший пенсионера за отказ купить спиртное, отправится в колонию

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В Лабытнанги осудят мужчину, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, преступление случилось 16 марта 2022 года, когда компания любителей выпить собралась в гостях у местного жителя.

- Установлено, что 16 марта 2022 года компания местных жителей распивала спиртные напитки. В какой-то момент пожилой мужчина, на деньги которого покупался алкоголь, собрался уходить. Тогда 31-летний участник застолья потребовал у него выделить еще финансирование на продолжение застолья, но услышал отказ. После этого обвиняемый нанес ему несколько ударов кулаком в область головы, - прокомментировали в ведомстве.

К сожалению, избитый мужчина скончался на следующий день от закрытой черепно-мозговой травмы.

В итоге суд приговорил северянина к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.