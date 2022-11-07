Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 ноября 2022 года увеличилось на 20 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 743.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, также нет и скончавшихся от болезни. Всего с начала пандемии умерли 1 050 ямальцев.

В России выявлен 4 421 человек с COVID-19, госпитализировано - 496. Всего в стране зарегистрирован 21 468 271 случай. Излечились от коронавируса 4 944 человека, скончался - 71.