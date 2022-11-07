В Тарко-Сале росгвардейцы спасли из горящего дома шесть человек, включая трех детей

Фото: Росгвардия по УрФО

В Тарко-Сале сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома шесть человек. Об это сообщили в пресс-службе Росгвардии по УрФО.

Пожар произошел вчера, 6 ноября, по улице Строителей, 15. Правоохранители узнали о нем, находясь на маршруте патрулирования. Получив сообщение, они оперативно прибыли на место происшествия и бросились на помощь людям.

Прапорщик полиции Амир Агаев проник в охваченную огнем квартиру через окно. Вместе с пожарными он эвакуировал инвалида-колясочника, а затем - еще одного жильца, который вот-вот мог потерять сознание - пострадавший уже не ориентировался в клубах едкого дыма.

В это время второй сотрудник, прапорщик полиции Аслан Солсанов, подбежав с тыльной стороны дома, проник в соседнее помещение и передал на улицу трех малолетних детей. Вернувшись, боец вынес на руках из огня их мать, потерявшую сознание от угарного газа.

Передав пострадавших бригаде скорой помощи, стражи правопорядка завершили обход здания, чтобы убедиться в отсутствии людей и, после ликвидации пожара сотрудниками МЧС, вернулись на маршрут патрулирования.