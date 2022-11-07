Фото: администрация Салехарда

В Салехарде столовую школы №1 превратили в уютное кафе. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Имеющееся пространство разделено на две зоны: уютное кафе с барными столами и стульями и большой зал. Помещение оформлено в теплых тонах персикового цвета с добавлением ярких акцентов: воздушно-пузырьковая панель с северным сиянием скрывает зону приема посуды, еще одно разноцветное сияние на стене появляется благодаря лазерной проекции.

- Для школьников столовая - место не менее значимое, чем учебные кабинеты. Поэтому она должна быть комфортной, стильной и современной. Именно такую столовую-кафе сегодня открыли в школе №1. По-хорошему завидую ребятам, в мои школьные годы такого не было, - рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.

Фото: администрация Салехарда

В меню тоже внесли изменения. Для укрепления иммунитета школьникам предложат кислородные коктейли, а новинки буфета - оригинальные десерты с северными ягодами. Они появятся в ближайшее время после согласования с технологами.

- Наши повара прошли курсы повышения квалификации по технологиям приготовления первых горячих блюд, салатов, холодных блюд и соусов, а также десертов. Уверена, что это обучение скажется на меню и в приготовлении новых блюд. Ученики по достоинству оценят положительные изменения и будут с радостью приходить в школьное кафе, - поделилась начальник городского департамента образования Оксана Казыева.