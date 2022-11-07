На трассе Сургут-Салехард легковушка вылетела на встречку и врезалась в большегруз

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 6 ноября на 723 км трассы Сургут – Салехард.

- Около 3:00 водитель «ВАЗ», ехавший из Нового Уренгоя в сторону Коротчаево, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «MAN». В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 аварий, а с начала года - в 3 990, в которых 19 человек погибли и 280 получили травмы, в том числе 37 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям стоит выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательней, а пешеходам - размещать на верхней одежде в темное время суток световозвращающие элементы.