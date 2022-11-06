В Надыме осудят мужчину, ворвавшегося в чужой дом и избившего до смерти соседа Фото: Татьяна Коркина

В Надыме завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего мужчины, который обвиняется сразу по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, 12 декабря 2021 года обвиняемый находился в гостях у соседей. Во время распития алкоголя пьяный мужчина начал драться с хозяином квартиры, поэтому жене соседа пришлось срочно вызывать полицию. Полицейские вытолкали буйного гостя из квартиры и увезли в отделение, где провели с ним профилактическую беседу. Однако из отделения полиции он снова отправился к соседям.

Женщина попыталась удержать незваного гостя, но мужчина вторгся в квартиру и жестоко избил соседа. От полученных травм потерпевший скончался в больнице через несколько дней.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в селе Аксарка Приуральского района мужчина зарезал гостя, который повздорил с его женой.