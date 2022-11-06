В Новом Уренгое 10-летний мальчик упал со второго этажа заброшенной общаги Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, следователи собрали все доказательства.

ЧП произошло в июне 2022 года. Тогда в больницу обратился 10-летний подросток с многочисленными травмами, которые представляли опасность для его жизни. Оказалось, что мальчик упал со второго этажа заброшенного здания в поселке Лимбяяха. Это недостроенное общежитие, куда проник мальчик, после процедуры банкротства юрлица, принято в ведение конкурсным управляющим одного из предприятий.

Забрав имущество должника, конкурсный управляющий не предпринял меры, чтобы сохранить здание, и не ограничил доступ на территорию посторонних лиц. Следствие установило, что обвиняемый не «законсервировал» здание, рассчитывая, что никаких последствий за это ему не будет. В результате мальчик, играя на территории, получил травмы.