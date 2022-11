На Ямале 6 ноября 2022 будет холодно и пойдет небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 6 ноября 2022, ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Местами ожидается гололед и изморозь. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 C, при натекании облачности до -3 C. Температура воздуха днем 0…-5 C.